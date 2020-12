Etats-Unis : Trump tente une nouvelle attaque contre les réseaux sociaux

Le président américain a essayé de faire mardi soir du chantage au Congrès pour que ce dernier abolisse une loi protégeant les réseaux sociaux.

«Contenu trompeur»

Elle permet à Facebook, YouTube et de très nombreux autres sites hébergeurs (et non éditeurs, comme les médias) de ne pas être tenus responsables des propos tenus par les utilisateurs et d’intervenir sur les plateformes à leur guise.