États-Unis

Trump va transférer des troupes d’Allemagne vers la Pologne

Le président américain a confirmé mercredi vouloir diminuer le nombre de soldats américains en Allemagne et a indiqué que certains iront en Pologne à la place.

De son côté, le président polonais a assuré avoir demandé à Donald Trump «de ne pas retirer de troupes américaines d’Europe» afin de préserver la sécurité du continent tout en se disant désireux d’accueillir plus de soldats américains en Pologne. La décision de retrait partiel des troupes américaines d’Allemagne a accentué les tensions entre Washington et ses alliés européens au sein de l’Otan.

Éloges

En quête d’un second mandat, le candidat du parti Droit et Justice (PiS) a longtemps fait figure de favori mais est en perte de vitesse depuis plusieurs semaines. Son principal rival, le maire centriste et europhile de Varsovie, Rafal Trzaskowski, fait désormais jeu égal avec lui au deuxième tour dans les sondages.

Tourner la page du Covid-19

À quatre mois de l’élection présidentielle américaine, le milliardaire républicain peine à retrouver l’élan de 2016 qui lui avait permis de créer la plus grande surprise de l’histoire politique moderne face à Hillary Clinton. Selon un sondage réalisé par le New York Times et le Siena College et rendu public mercredi, son adversaire démocrate Joe Biden bénéficie désormais d’une large avance dans les intentions de vote (50% contre 36%).