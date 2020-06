Diplomatie

Trump veut moins de soldats américains basés en Allemagne

Actuellement, quelque 34’500 soldats américains sont présents en Allemagne. L’objectif serait de les ramener à 25’000.

Il existe 21 bases militaires américaines en Allemagne. (Photo by PHILIPP GUELLAND / AFP)

«Nous n’avons aucune annonce à faire dans l’immédiat, mais en sa qualité de commandant en chef, le président Trump évalue en permanence la posture militaire des États-Unis et notre présence à l’étranger», a-t-il indiqué. «Les États-Unis restent déterminés à coopérer avec l’Allemagne, un allié solide, sur nos intérêts mutuels de défense et d’autres questions importantes», a-t-il ajouté, alors que les relations entre Donald Trump et la chancelière allemande Angela Merkel sont loin d’être chaleureuses.