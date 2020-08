États-Unis Trump veut se relancer avec la convention républicaine

Donné battu par Joe Biden dans les sondages, le président américain va tenter de reprendre le dessus cette semaine en acceptant l’investiture de son parti.

En retard dans les sondages face à Joe Biden, Donald Trump aborde la convention du parti républicain qui s’ouvre lundi à Charlotte, en Caroline du Nord, avec l’obligation de se relancer et de rassembler au-delà de sa base.

Tout comme son pendant démocrate, qui s’est achevé jeudi sur le discours d’investiture de Joe Biden, la convention républicaine va être majoritairement virtuelle pour cause de coronavirus et très peu d’intervenants s’exprimeront depuis Charlotte.

Plusieurs interventions

Le chef de l’État prononcera son discours d’investiture jeudi depuis la Maison-Blanche, ce qui a fait grincer quelques dents, y compris côté républicain, certains goûtant peu le mélange entre président et candidat.

Convention «très optimiste et gaie»

Pour y parvenir, l’équipe de campagne table sur une convention «très optimiste et gaie», a indiqué le conseiller Jason Miller dimanche sur la chaîne NBC.

«Toute leur convention a été consacrée à critiquer Donald Trump», a renchéri la bru du président, Lara Trump, sur ABC samedi. «C’était une vision sombre, désastreuse et vraiment déprimante de l’Amérique. Nous allons proposer l’opposé».

Défendre son bilan

L’objectif est aussi de défendre le bilan du 45e président américain, actuellement malmené pour sa gestion de la pandémie de Covid-19 et dont la carte maîtresse, à savoir la santé de l’économie, n’est plus un atout.

«Vous allez entendre le président, et d’autres, parler de tous ses succès des quatre dernières années» durant la convention, a annoncé Sarah Sanders, évoquant notamment de «meilleurs accords commerciaux, des salaires plus élevés et une fiscalité allégée».