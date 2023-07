Documents confidentiels: Trump visé par de nouveaux chefs d’inculpation dans

Il est désormais reproché à Donald Trump, ainsi qu’à deux de ses assistants, d’avoir demandé à un employé de la résidence de «supprimer des images de vidéosurveillance du Club de Mar-a-Lago pour éviter que ces images ne soient remises» à la justice. L’un des deux assistants, Walt Nauta, avait déjà été inculpé aux côtés de Donald Trump. L’inculpation du second, Carlos de Oliveira, est nouvelle. Ce dernier, selon l’accusation, «a insisté» auprès d’un technicien de la résidence, disant «que +le boss+ voulait que ce serveur soit effacé».

«Il n’y a rien dans le dossier», selon le camp Trump

Donald Trump était jusqu’alors inculpé de 37 chefs d’accusation dont «rétention illégale d’informations portant sur la sécurité nationale», «entrave à la justice» et «faux témoignage» dans cette affaire, pour laquelle il a plaidé mi-juin non coupable devant un tribunal fédéral de Miami.

Autre dossier

Plus tôt jeudi, l’ancien président avait indiqué que ses avocats s’étaient entretenus dans la journée avec des représentants du ministère de la Justice, avant sa possible nouvelle inculpation dans le cadre d’une autre enquête, liée aux tentatives de renverser sa défaite à l’élection de 2020. Des médias américains comme la chaîne NBC avaient plus tôt affirmé que les avocats avaient été informés qu’ils devaient s’attendre à une inculpation, mais Donald Trump l’a démenti.