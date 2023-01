Tennis: Tsitsipas a dû lutter pour se qualifier

«J’ai essayé de rester calme comme le faisait monsieur Rod Laver en son temps», a-t-il ajouté à l’adresse de la légende australienne du tennis, présente dans les gradins. «J’ai le visage qui brûle après cet effort, je crois que je vais aller me jeter dans la Yarra pour faire passer ça», a-t-il plaisanté en référence au fleuve qui traverse Melbourne et au bord duquel a été érigé le complexe du Melbourne Park.

Comme l’an dernier, Tsitsipas a donc mis fin au parcours de l’Italien à Melbourne, cette fois un tour plus tôt. Mais contrairement à l’an dernier où il s’était imposé en trois sets à sens unique, il a dû cette année s’employer durant 4 heures et fournir un très grand tennis.

Le match a été spectaculaire et accroché avec au total 48 coups gagnants pour Tsitsipas et 54 pour Sinner.

Cette fois, le Grec lui a mis énormément de pression et est parvenu à faire le break pour mener 4-2 avant de confirmer sur sa propre mise en jeu. Et sur son jeu de service suivant, il s’est offert deux balles de match: dès la première, il a pris possession du court et conclu la rencontre d’un 17e et dernier coup droit gagnant.