Nick Kyrgios est un immense fan de basket et pas forcément un admirateur inconditionnel de Rafael Nadal. Du coup, la petite vidéo tournée en cette fin de semaine par le duo Stefanos Tstitsipas – Giannis Antetokounmpo n’a pas dû enchanter l’Australien. Les deux plus grandes stars du sport grec passent visiblement quelques jours de vacances ensemble. Ils en ont donc profité pour lancer un message direction «down under».

«Nick, je crois que Giannis a un message pour toi», lance le récent demi-finaliste de Roland-Garros. Et lorsque la silhouette surdimensionnée du «Greek Freak» apparaît dans le champ, c’est pour enfoncer ce petit poignard dans le cœur d’artichaut de «Dirty Nick». «Nick, tu étais mon athlète de tennis préféré, ou joueur peu importe comment on vous appelle (sic). Mais désormais, c’est Nadal… parce que je l’adore. Voilà. Excuse-moi.»

Pour mémoire, Nick Kyrgios et Rafael Nadal ont traversé une période de tensions, en 2019, entre leur match bouillantissime d’Acapulco (victoire de l’Australien après un service à la cuillère) et la revanche du Majorquin à Wimbledon. «Kyrgios n’est pas méchant, je pense même que c’est un bon garçon. Mais il manque un peu de respect au public, à son adversaire et à lui-même», avait recadré «Rafa» après sa défaite mexicaine. L’Australien n’avait pas trop apprécié. «Je ne crois pas que Rafa et moi pourrions prendre une bière ensemble au Dog and Fox (ndlr. le pub de Wimbledon Village)».