Tennis – Open d’Australie : Tsitsipas fait tomber Nadal au terme d’une lutte acharnée

Mené deux sets à zéro, le Grec a trouvé les ressources pour renverser la vapeur contre l’Espagnol. Il défiera Medvedev pour une place en finale.

Stefanos Tsitsipas (No 6 mondial) a réussi un exploit mercredi en remontant deux sets contre Rafael Nadal (No 2) pour s’imposer 3-6, 2-6, 7-6 (7/4), 6-4, 7-5 et ainsi rejoindre Daniil Medvedev (No 4) en demi-finale de l’Open d’Australie.