Tennis

Tsitsipas: «Je rêve de faire l’Eurovision»

Le Grec a-t-il trouvé une voie s’il en a marre du tennis? en tous les cas, Stefanos Tsitsipas a déployé ses cordes vocales durant un changement de côté lors de l’Ultimate Tennis Showdown.

Stefanos Tsitsipas est solidement installé dans le Top 10 au classement ATP. En ce qui concerne les charts, il ne semble pas proche d’avoir un classement identique, même s’il semble prendre un certain plaisir à pousser la chansonnette. Lors de l’Ultimate Tennis Showdown, il a profité d’un changement de côté face à Alexei Popyrin pour reprendre «Apologize» de Timbaland et One Republic.