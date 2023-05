Roland-Garros 2023: Tsitsipas s'en sort de haute lutte

Premier sérieux outsider à entrer en lice dans l’édition 2023 de Roland-Garros, orpheline de Rafael Nadal, le No 5 mondial Stefanos Tsitsipas a eu chaud au premier tour dimanche.

Dans une édition ouverte chez les hommes, les deux principaux favoris, Carlos Alcaraz, le tout jeune No 1 mondial, et Novak Djokovic lanceront leur quinzaine parisienne lundi.

Tsitsipas au bord d’un 5e set

Mais le No 5 mondial a sauvé quatre balles de set obtenues par Vesely dans le jeu décisif du quatrième set, et a profité de sa première balle de match. Le finaliste de l’édition 2021 s’est cependant attardé plus de trois heures sur le court Central dès son premier tour.