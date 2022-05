Tennis : Tsitsipás se sort d’un nouveau match piège à Roland-Garros

Le Grec a passé plus de quatre heures sur le court face au Tchèque Zdenek Kolar afin de se qualifier pour le troisième tour.

Stéfanos Tsitsipás a de nouveau été poussé dans un match à rallonge au deuxième tour de Roland-Garros: le No 4 mondial et finaliste sortant ne s’est extirpé qu’en plus de quatre heures et quatre sets 6-3 7-6 (10/8) 6-7 (3/7) 7-6 (9/7) des griffes du qualifié tchèque Zdenek Kolar (ATP 134) jeudi soir.