Tennis : Tsitsipas s’offre sa première finale en Grand Chelem

Le Grec a éliminé Alexander Zverev en cinq sets en demi-finale à Roland Garros.

Le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5) s’est qualifié pour sa première finale en Grand Chelem à Roland-Garros en venant à bout de l’Allemand Alexander Zverev (ATP 6) en cinq sets 6-3 6-3 4-6 4-6 6-3 en plus de trois heures et demie vendredi.

En finale, Tsitsipas défiera soit Rafael Nadal, 13 fois sacré sur la terre battue parisienne, soit le No1 mondial Novak Djokovic, opposés dans la seconde demi-finale. A 22 ans, il devient le premier joueur grec à s’inviter en finale majeure, le joueur le plus jeune à y parvenir aussi depuis Andy Murray en 2010.

Jusque-là, Tsitsipas avait perdu ses trois premières demi-finales en Grand Chelem (Open d’Australie 2019 et 2021, Roland-Garros 2020).

«Je me suis souvenu d’où je viens et de mes racines, mon rêve c’était de jouer ici, sur ces grands courts», a-t-il confié les larmes aux yeux.

«C’était très difficile, très émotionnel. Je suis passé par beaucoup de hauts et bas, c’est la victoire la plus importante de ma carrière jusque-là», a-t-il ajouté.

En se hissant en finale, Tsitsipas, joueur qui a gagné le plus de matches (39) depuis le début de la saison, celui aussi qui en a gagné le plus sur terre battue en 2021 (22), est finalement là où on l’attendait.