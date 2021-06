Tennis : Tsitsipas sort vainqueur de la nuit parisienne

Dans un stade vide, le Grec a éliminé l’Américain John Isner en quatre manches et jouera en deuxième semaine.

Tsitsipas, vainqueur de son premier Masters 1000 à Monte-Carlo mi-avril, et passé tout près de battre Rafael Nadal à Barcelone, puis Novak Djokovic à Rome au cours de la tournée sur terre battue, affrontera l’Espagnol Pablo Carreño Busta (ATP 12) pour une place en quarts de finale.

Un seul service perdu

Au final, Tsitsipas n’a perdu qu’une fois son service et s’est imposé en un peu plus de deux heures et demie.