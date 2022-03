Tennis - Tsitsipas transpercé par un passing bout de course de la mauvaise main!

Jusqu’à ce week-end, J.J. Wolf était surtout connu pour cette coupe de cheveux «mulet» qui en avait fait un ovni esthétique à son arrivée sur le circuit. L’Américain a désormais coupé ses cheveux. Il réalise un joli début de saison (167e mondial) et, samedi soir dans le Hard Rock Stadium de Miami, cette force de la nature a sorti de son chapeau un passing bout de course de la mauvaise main qui a déjà fait le tour du monde!

Repoussé loin de sa ligne par Stefanos Tsitsipas, le citoyen de Cincinnati se retrouve contraint de défendre dans une position très excentrée sur son côté revers. Il déclenche alors très tôt une glissade impressionnante et se retrouve «trop court» pour décocher un revers à deux mains. La suite est assez prodigieuse. Car non seulement J.J. Wolf décide de jouer un coup droit de sa mauvaise main (ce qui arrive parfois). Mais il parvient surtout à imprimer une vitesse étonnante à la balle qui s’en va transpercer le No 5 mondial, lequel avait suivi son revers d’attaque au filet.

Or le ralenti permet de bien identifier le caractère exceptionnel de ce coup. Au moment de choisir son «coup droit fausse main», Wolf n’a en effet pas le temps de glisser sa main gauche en bout de manche. Il parvient donc à imprimer une vitesse «normale» à son passing avec une raquette saisie sous son cœur et un bras de levier réduit en conséquence. Le genre de miracles qui nécessitent un timing parfait, une énorme ceinture abdominale et un peu d’entraînement. «Je me suis cassé le poignet en jouant au football il y a quelques années et j’avais joué un été de la main gauche, souriait l’Américain après le match. Et puis mes deux parents sont gauchers.» Ceci expliquant peut-être cela.