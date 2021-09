Tennis : Tsitsipas va finalement se faire vacciner contre le Covid-19

Après s’être attiré les foudres du gouvernement grec pour son refus de se faire vacciner, le N°3 mondial a fait marche arrière.

Getty Images via AFP

«Je vais le faire cette année (me faire vacciner) pour pouvoir aller dans les magasins ou les restaurants», a affirmé le Grec sur la chaîne Antenna. «Je n'ai personnellement pas fait la promotion de la vaccination. Je n'étais pas contre la vaccination. Je soutiens tous ceux qui veulent se faire vacciner. Je ne suis pas médecin, je suis joueur de tennis et mon opinion n'est pas la meilleure en termes de médecine», a admis le joueur de 23 ans.

Mi-août, Tsitsipas s'était montré réticent à l'idée de se faire vacciner, pointant notamment de possibles effets secondaires: «Personne n'a fait du vaccin une obligation. À un certain stade, je devrai (le faire), j'en suis à peu près sûr, mais jusqu'ici ça n'a pas été obligatoire pour jouer, donc je ne l'ai pas fait, non. Je suis jeune, dans la catégorie des moins de 25 ans, pour moi le vaccin n'a pas été assez testé, c'est nouveau. Et il y a des effets secondaires. Je connais personnellement des gens qui en ont eu. Je ne suis pas contre, je ne vois juste pas de raison pour quelqu'un de ma catégorie d'âge d'être vacciné.»