États-Unis : «Tu as fait quelque chose à mes céréales? J’ai la tête qui tourne»

Une Américaine s’est débarrassée de son ex-compagnon en empoisonnant ses flocons d’avoine. La fille de la suspecte a activement participé au meurtre.

Une Américaine de 41 ans a été mise en examen jeudi pour le meurtre de son ex-petit ami de 46 ans, survenu en janvier dernier dans sa maison de Carmel (Indiana). Heidi Littlefield et Francis Kelley se disputaient la garde de leur enfant âgée de 2 ans. La fille de la suspecte (Logan, 22 ans) et le compagnon de celle-ci (Robert, 29 ans) ont également été inculpés, respectivement pour meurtre et complicité de meurtre.

«Elles avaient un drôle de goût»

Selon le rapport d’autopsie, Francis Kelley a succombé à une asphyxie due à une strangulation manuelle. La victime avait par ailleurs été battue, et du fentanyl (ndlr: un analgésique opioïde 100 fois plus puissant que la morphine) a été détecté dans son corps. En fouillant dans le téléphone du défunt, la police est tombée sur un message troublant envoyé à Heidi Littlefield: «Est-ce que tu as fait quelque chose à mes céréales qui étaient au frigo? Tu as ouvert mon frigo hier soir, elles avaient un drôle de goût après quelques cuillérées et maintenant j’ai la tête qui tourne», avait-il écrit.