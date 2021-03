Sarah Everard, une jeune cadre dans le marketing, avait rendu visite à des amis à Clapham, dans le sud de Londres, et retournait chez elle à Brixton, à environ 50 minutes de marche, lorsqu’elle a disparu, vers 21h30, le 3 mars. Ajoutant au choc, des restes humains ont été retrouvés, et un policier d’une unité d’élite de la police de Londres chargée de protéger les représentations diplomatiques a été arrêté pour meurtre. L’agent est également soupçonné de faits distincts d’exhibition sexuelle.

La disparition de Sarah et les recherches qui ont suivi ont provoqué une forte émotion au Royaume-Uni. Le Premier ministre, Boris Johnson, s’est dit «choqué et profondément attristé»: «Nous devons travailler vite pour trouver toutes les réponses à ce crime terrifiant.»

Juste pour ne pas me faire violer et tuer

L’affaire a déclenché sur les réseaux sociaux une vague de réactions de femmes s’identifiant à la trentenaire. «Si ce qui est arrivé à Sarah Everard a touché tant de femmes, c’est parce que nous faisons les mêmes calculs qu’elle faisait tous les jours. Nous empruntons la voie la plus longue et la mieux éclairée, repoussons la peur pour la voix qui dit: «Ne sois pas idiote, tu as parfaitement le droit de rentrer seule à la maison la nuit et d’être en sécurité», a tweeté Kate McCann, journaliste politique sur la chaîne Sky, un message relayé plus de 16’000 fois.