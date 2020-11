Dariusgate : «Tu es davantage pris au sérieux si tu es un mec en chemise»

Plusieurs nouveaux témoignages dénoncent la culture d’entreprise de la radio et la télévision publique de la RTS; «patriarcale et machiste».

Des témoignages, recueillis par Le Matin Dimanche après les révélations de cas de harcèlement sexuel et de mobbing à la RTS, pointent la culture d’entreprise de la radio et la télévision publique ; «une génération patriarcale et machiste» .