Etats-Unis : «Tu es finie... C’est terminé... Fais tes adieux»

Pendant cinq mois, un enseignant californien proche de l'extrême droite a menacé par courrier une professionnelle de santé. La police a trouvé 138 armes chez lui.

Entre le mois d’avril et le mois d’août, Alan V. a envoyé plus d’une vingtaine de lettres de menaces à Sara Cody,

Un professeur de mathématiques californien, lié au mouvement Boogaloo, milice d’extrême droite visant à déclencher une guerre civile, va être poursuivi pour des menaces répétées à l’encontre d’une responsable de la santé publique à laquelle il reprochait d’avoir mis en place le confinement pour endiguer la pandémie de coronavirus. Alan V., 55 ans, qui enseignait dans un institut universitaire public du nord de la Californie, a été arrêté cet été à son domicile de Gilroy, où les policiers ont trouvé 138 armes à feu au total, des milliers de munitions et des explosifs.

Entre le mois d’avril et le mois d’août, Alan V. a envoyé plus d’une vingtaine de lettres de menaces à Sara Cody, la directrice de la santé publique du comté de Santa Clara qui abrite notamment la Silicon Valley. «Tu vas payer le prix fort pour ta stupidité», menaçait l’une des lettres d’insulte expédiées par Viarengo. «Tu es finie... C’est terminé... Fais tes adieux», menaçait un autre courrier. Le suspect a été présenté jeudi à un juge qui l’a convoqué devant un tribunal pour répondre de deux chefs d’accusation criminels: harcèlement et menaces sur un représentant de l’autorité publique.