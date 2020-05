Genève

«Tu es mauvais, tu es puni, tu peux choper le covid»

Une directive des TPG visant à gratifier des employés en fâche d'autres, qui jugent que l'on joue avec leur santé. La direction s'en défend.

«La pilule passe très mal. Cela donne l'impression que certains méritent plus de vivre que d'autres.» Ce conducteur des TPG est révolté par la dernière instruction de service. Les appréciées journées de piquet à domicile explosant vu l'épidémie et l'offre réduite, le transporteur a choisi d'en attribuer une par défaut à quelques chauffeurs: ceux qui n'ont pas eu d'accident depuis trois ans ou ceux qui ont été notoirement méritants en 2019.

Les TPG, via leur porte-parole François Mutter, replacent la mesure dans un contexte plus large «d'effort en faveur de nos conducteurs». L'instruction de service introduit ainsi des journées réduites d'une demi-heure et la possibilité de déplacer des jours de travail de manière favorable. Quant aux fameux piquets, seuls 5% ont été attribués sur la base du mérite, les autres étant ventilés normalement. «Cette mesure est l'occasion de souligner l'importance de la sécurité et de la qualité de nos opérations, nullement de prétériter une partie de nos collaborateurs.»