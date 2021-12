Valais : «Tu étais incroyablement belle cet après-midi» disait le prof à une élève

Pendant plusieurs mois, un enseignant a envoyé des messages déplacés à une adolescente du lycée-collège de l’Abbaye de Saint-Maurice.

Ces envois de SMS ont duré trois mois. Le professeur semblait pourtant avoir conscience de ses actes. Il lui a en effet signalé qu’il allait «finir par (se) faire vider» (licencier) et s’est excusé: «Je t’écris pour m’excuser. Je ne devrais pas t’écrire ce que je t’écris, même si parfois j’en ressens le besoin».

Le 10 décembre, l’adolescente informe le recteur de l’établissement, qui contacte aussitôt le Service de l’enseignement valaisan. Suite à cela, une réunion a lieu entre le professeur, l’élève et un inspecteur du canton. Les supérieurs de l’enseignant assurent qu’une sanction va être prise, mais qu’elle ne serait pas communiquée. Une cinquantaine d’élèves remettent alors une pétition à la direction pour être tenus au courant de la sanction de l’enseignant.

Invité de Forum mardi soir, le conseiller d’État valaisan en charge de la formation, Christophe Darbellay, a révélé que le professeur «a été sanctionné d’un avertissement et d’une obligation de suivi pendant un certain temps». Quant au professeur, il rejette le qualificatif de harcèlement sexuel: «Ces messages étaient des compliments dont le but était de faire plaisir» a répondu ce dernier à la RTS.