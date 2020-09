Koh-Lanta : «Tu faisais l’unanimité, je t’aime»

Denis Brogniart, animateur du célèbre jeu de TF1, a rendu un hommage touchant à Bertrand-Kamal, candidat de la nouvelle saison de l’émission d’aventure et décédé mercredi d’un cancer.

Vendredi, comme vous pouvez l’entendre dans la vidéo ci-dessus, Denis Brogniart, a rendu un hommage touchant à Bertrand-Kamal, en soulignant «son humour, son esprit de compétition, sa tendresse, son sourire et son appétence pour le partage». L’animateur de TF1 poursuit: « Il m’a ému aux Fidji, il m’a bouleversé et impressionné ensuite. Malgré la souffrance, il gardait sa bonne humeur, son altruisme, sa gentillesse et sa tolérance. Cette aventure est le plus bel hommage qu’on peut rendre à celui que tout le monde appelait Be-Ka. C’était son rêve de participer à Koh-Lanta, il a été exaucé», a encore témoigné Denis Brogniart. Ses paroles ont d’ailleurs été saluées sur les réseaux sociaux.