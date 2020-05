États-Unis

«Tu m’as fait peur. Est-ce que ça en valait la peine?»

Une journaliste était en plein duplex en direct quand un individu a fait irruption derrière elle, l’attrapant par les épaules et hurlant une insanité. Le jeune homme a été arrêté.

Un jeune homme de 20 ans a été arrêté dimanche à Shorewood (Illinois) et mis en examen pour agression et conduite désordonnée. Il est reproché à Eric Farina de s’en être pris à une journaliste de la chaîne WGN-TV pendant un duplex en direct. Gaynor Hall était en train de donner des nouvelles de la météo samedi soir quand l’individu a fait irruption derrière elle, l’a attrapée par les épaules et a hurlé: «B***ez-la droit dans le vagin!»