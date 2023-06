Chick-fil-A: «Tu n’es plus le poulet du Seigneur, tu es le poulet frit «woke»»

C’est parce qu’elle compte un haut responsable chargé de «la diversité, de l’équité et de l’inclusion» que la société fait l’objet d’appels au boycott, rejoignant d’autres groupes récemment visés par des campagnes similaires comme l’enseigne de grande distribution Target et la bière Bud Light .

«Céder à la bien-pensance»

Chick-fil-A est pourtant considérée comme une marque conservatrice dont le fondateur était un baptiste pratiquant. Ses restaurants sont fermés le dimanche pour permettre aux employés de «se reposer et de prier s’ils le veulent», selon son site. Et en 2012 , ce sont les progressistes qui l’avaient vertement critiquée, l’accusant de financer des mouvements s’opposant au mariage gay.

«Chick-fil-A, tu n’es plus le poulet du Seigneur. Tu es en fait le poulet «woke» et ça me contrarie vraiment en tant que chrétienne», a lancé la jeune femme, se filmant en train de manger chez un concurrent. Elle a plus tard assuré que sa vidéo «n’était sérieuse qu’à 30%», sans réellement convaincre.