Un policier insulte une femme menacée de mort par son ex

Un policier à une femme en danger : «Tu parles mal, grosse merde. Alors tu m’étonnes qu’il te menace»

Les faits remontent au 31 juillet 2022, raconte Franceinfo . Ophélie appelle la police pour signaler que son ex se trouve devant chez elle et qu’il menace de la tuer. «Non?» répond le policier sur le ton de l’ironie. «Si, si», confirme l’habitante de 31 ans. «Oh!» s’exclame le fonctionnaire. Tout en expliquant la situation au policier, Ophélie s’adresse à son ex-conjoint qui fait le pied de grue en bas de l’immeuble. «Commence pas à crier mon nom en bas de chez moi, casse pas les couilles Issa», crie-t-elle.

«Rappelez plus, démerdez-vous»

Réaction du policier: «Et tu parles mal, grosse merde. Alors tu m’étonnes qu’il te menace. Et rappelez plus, démerdez-vous avec», lui lance-t-il, avant de raccrocher. Une heure plus tard, Ophélie rappelle et tombe sur une personne a priori plus à l’écoute. Il s’agit en fait du même fonctionnaire, qui feint que la scène précédente n’a jamais existé. «Ah bon, il vous a insultée?» s’étonne-t-il faussement. «Ouais bon, vous allez au commissariat, vous faites une plainte contre votre ami qui vous harcèle là, d’accord ? (…) Voilà, c’est tout. (…) Et pour le policier, je sais pas, faites un courrier aussi», s’agace-t-il.