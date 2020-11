Présidentielle américaine«Tu pourrais être présidente, mais pas tout de suite»

Un moment de tendresse au cœur du chaos de l’élection présidentielle. Jeudi, l’autrice de livres pour enfants Meena Harris a publié une vidéo montrant un court échange entre sa fille Amara Ajagu et sa grande-tante, Kamala Harris. Postées sur les comptes Instagram et Twitter de l’écrivaine de 36 ans et repérées par le Huffington Post, les images montrent la fillette assise sur les genoux de la candidate à la vice-présidence.