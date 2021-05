Football - «Tu te fous des fans de Madrid depuis deux ans»

«Il trouve que c’est drôle?»

«Madrid est éliminé, et regardez Hazard», commente le journaliste en faisant référence aux images de la fin de la rencontre. Et ce n’est que le début.

«Il se fout des fans de Madrid depuis deux ans. Deux ans qu’il est en surpoids. Beaucoup ont dit qu’il est le nouveau Gareth Bale. Madrid a attendu sept ans pour faire venir Hazard et dépensé 130 millions d’euros pour lui», poursuit Pedrerol.

«Ils viennent de se faire éliminer, et lui il trouve que c’est drôle? Alors que Zidane lui avait donné l’opportunité de jouer, même s’il ne méritait pas? Il se moque de qui? Il y a beaucoup de choses à dire sur Madrid, mais la situation avec Hazard est sérieuse. Il ne peut pas jouer une seconde de plus avec le Real», a conclu le journaliste.

Depuis son arrivée dans la capitale espagnole en 2019 en provenance de Chelsea, Hazard n’a joué que 40 matches toutes compétitions confondues sous les couleurs madrilènes, inscrivant seulement quatre buts. Il est le transfert le plus cher de l’histoire du club madrilène.

Le joueur s’excuse

«Je suis désolé. J’ai lu beaucoup d’avis sur moi aujourd’hui et je ne voulais pas offenser les fans de Madrid. Cela a toujours été un rêve pour moi de jouer pour le Real Madrid et je suis venu ici pour gagner. La saison n’est pas terminée et nous devons nous battre ensemble pour La Liga. Allez Madrid», a écrit le joueur belge.