Nous fêtons nos 15 ans : Tu te souviens des débuts du journal? Raconte-nous!

«20 minutes» fêtera ses 15 ans le 8 mars prochain. A cette occasion, nous recherchons des lecteurs qui affichent une trentaine d'années au compteur et qui se souviennent des premiers pas de notre quotidien.

En 2006, Félix avait 15 ans et découvrait le premier numéro de «20 minutes».

Vous aviez environ 15 ans à l'époque et vous vous ruiez sur les mots croisés? Vous étiez plutôt team Matin Bleu et voyiez d'un mauvais oeil ce nouveau venu? L'actualité, c'était pas votre truc à l'époque, mais vous vous êtes rattrapés plus tard? Racontez-nous vos souvenirs, vos impressions, vos anecdotes.