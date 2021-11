Montreux : Tubes d’hier et d’aujourd’hui au festival Oniria

L’événement transformera le Centre de Congrès de Montreux en discothèque le vendredi 26 novembre 2021 et en dancefloor pour clubbers le lendemain.

L’ambiance sera joyeuse dans le 2m2c au Festival Oniria. L’événement accueillera, le 26 novembre 2021 pour sa soirée consacrée aux années 1990 et 2000, les live du Français Yannick, auteur du mégatube «Ces soirées-là», et de la Russe Lena Katina. Cette dernière reprendra les titres avec lesquels elle a squatté les premières places des charts européens quand elle faisait partie du duo t.A.T.u., dont l’inévitable hit «All The Things She Said».