Cisjordanie occupée : Tué après une tentative d’attaque au couteau

Un Palestinien à l’origine, vendredi, d’une tentative d’attaque contre des Israéliens dans une station de bus a été tué par les forces israéliennes, a indiqué l’armée.

Le ministère de la Santé palestinien a confirmé le décès d’un assaillant présumé, identifié comme Amir Atef Rayyane, auteur d’une tentative d’attaque au couteau en Cisjordanie occupée. Selon l’armée israélienne, l’homme «est sorti d’un véhicule arrivé à proximité d’un poste militaire au carrefour de Gitai Avisar, avant de se précipiter avec un couteau vers une station d’autobus où se trouvaient des civils et des soldats israéliens».

«Les soldats ont ouvert le feu sur l’assaillant et l’ont neutralisé», selon la même source, précisant qu’il n’y a pas eu de blessés. Un porte-parole de l’armée a confirmé son décès à l’AFP. Selon le ministère palestinien, le Palestinien est un «jeune homme» originaire du village de Qarawat Bani Hassan, situé près de la ville de Salfit, dans le nord de la Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967 par Israël.

Jérusalem, la Cisjordanie occupée et Israël ont été le théâtre, à partir d’octobre 2015 et pendant des mois, d’attaques au couteau anti-israéliennes commises le plus souvent par de jeunes palestiniens isolés.