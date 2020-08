Relâchées dans la nature

Selon la belle-fille de West, il est possible que la mort du sexagénaire soit le résultat d’un «jeu très agressif» entre lui et les fauves. Il ne faut pas oublier que West n’était plus aussi jeune qu’il le pensait. On ne sait pas vraiment ce qui s’est passé, mais ils jouaient de manière très brutale, confie Tehri Fergusson. Après le drame, Demi et Tanner ont été endormies et transférées dans un centre spécialisé pour les animaux en voie de disparition. Selon la belle-fille du défunt, elles devraient ensuite être relâchées dans la nature.