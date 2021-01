Contacté, Adrian Arquint, chargé du service de chasse et de pêche des Grisons, confirme la mort du loup d’Ilanz/Gion. Le cadavre a été signalé par un paysan du coin le 7 janvier dernier. «Il s’agit d’une femelle adulte», explique-t-il. Des échantillons ADN ont été prélevés afin de savoir d’où venait l’animal. «Tout ce dont on est certain, c’est qu’elle a été tuée par plusieurs autres loups.» Selon lui, les attaquants provenaient fort probablement de la meute Ringelspitz, dont le territoire se situe là où la louve a été retrouvée.