États-Unis : Tué par un alligator en cherchant des frisbees dans l’eau

Un homme de 47 ans, visiblement adepte de disc-golf, a été mortellement attaqué par un reptile, lundi soir dans un lac de Floride.

«Le médecin légiste déterminera la cause exacte du décès, mais il semble évident que monsieur McGuinness a subi des blessures liées à des alligators dans le lac», explique le communiqué des forces de l’ordre. Des trappeurs ont traqué et capturé un alligator mardi soir. L’animal a été euthanasié et une nécropsie sera effectuée afin de déterminer s’il était impliqué ou non dans l’attaque, selon NBC News.