Roumanie Tué par un train en direct sur les réseaux sociaux

En voiture avec sa femme, un jeune homme de 29 ans était en train de retransmettre en direct sur le web quand un convoi les a percutés.

Sur la vidéo, on peut voir l’épouse de Tavy regarder à gauche et à droite avant de s’engager, mais elle ne voit pas qu’un train approche à grande vitesse. À peine une seconde plus tard, le jeune homme lance un regard horrifié par la fenêtre et se met à hurler, impuissant.