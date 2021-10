Etats-Unis : Tué par une amibe «mangeuse de cerveau» en jouant avec de l’eau

Un petit Texan a été victime d’une infection aussi rare que fulgurante, début septembre. Les autorités ont reconnu une faille dans l’entretien des aires de jeux aquatiques de la ville.

Une famille texane a été touchée par un incident aussi rare que dramatique, récemment à Arlington. Le 5 septembre, un enfant a été hospitalisé dans un état grave. Les médecins ont diagnostiqué au petit patient une méningo-encéphalite amibienne primitive et n’ont rien pu faire pour le sauver: il a succombé six jours plus tard. Il a été établi que l’enfant avait contracté une amibe rare «mangeuse de cerveau» en s’amusant sur une place de jeux aquatiques.