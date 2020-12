Thurgovie : Tuée et découpée par sa proprio pour des loyers impayés?

La logeuse de la victime de 62 ans est devenue suspect No 1. Et la police rechercherait d’autres parties de la dépouille, car seul le crâne aurait été découvert il y a dix jours.

La logeuse serait devenue le suspect No 1. Elle serait agressive et aurait des problèmes d’alcool: «Quand elle boit, elle peut sérieusement péter les plombs!» a raconté un proche au quotidien alémanique. «C’est quelqu’un qui agit d’abord et qui réfléchit ensuite, affirme un autre témoin. En tant que propriétaire, elle a l’impression de pouvoir tout décider.»