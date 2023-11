Tuée il y a 31 ans, «la femme à la fleur tatouée» identifiée

Il aura fallu 31 ans pour l’identifier: «la femme à la fleur tatouée», dont le corps avait été retrouvé au fond d’une rivière d’Anvers, était une Britannique partie en Belgique en 1992, a annoncé Interpol mardi. Rita Roberts a pu être identifiée grâce à une «fleur noire tatouée sur son avant-bras gauche, avec des feuilles vertes et «R’Nick» inscrit en dessous», selon un communiqué de l’organisation internationale de coopération policière.

«Un membre de sa famille au Royaume-Uni a reconnu le tatouage dans les médias et a prévenu Interpol et les autorités belges, via la page web d’Identify Me», explique-t-elle.