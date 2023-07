États-Unis: Tuée par un alligator en promenant son chien

Les États-Unis ont enregistré mardi une deuxième attaque mortelle d’alligator en moins de cinq mois. Une femme de 69 ans était en train de promener son chien, mardi matin, près de chez elle à Hilton Head Island (Caroline du Sud) quand un saurien a surgi d’un lagon et l’a happée, l’entraînant dans l’eau. Les secours sont rapidement arrivés sur les lieux, près d’un terrain de golf, et ont tenté de sauver la malheureuse. Mais l’animal est alors réapparu, semblant monter la garde près du corps mutilé de sa victime et empêchant les services d’urgence d’intervenir.