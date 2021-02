Un tireur dans la confusion?

Il n’y a pas eu de discussion, mais une empoignade avec «gifle, insultes et menaces de sa part à elle», croit se souvenir le prévenu, suivie d’une seconde altercation quelques minutes plus tard. L’homme est en effet revenu sur les lieux, armé. «Je ne me rappelle pas tout, c’est confus, elle m’a pris le bras et j’ai fait feu pour la faire fuir. Puis, j’ai une une perte de contrôle coupable, j’ai tiré plusieurs fois dans un même mouvement. J’ai commis quelque chose de terrible». Le quadragénaire a pourtant exprimé peu de regrets pour sa victime, lors de ce premier jour d’audience.