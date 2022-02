Lutte contre la leucémie : Tuer les cellules malades en les privant d’énergie

Une équipe franco-suisse, dont des scientifiques de l’Université de Genève, a découvert comment venir à bout des cellules tumorales.

Les leucémies aiguës myéloïdes (LAM), qui affectent les cellules du sang et de la moelle osseuse, font partie des formes de cancer les plus mortelles. Une équipe de l’Université de Genève (Unige) et de l’Inserm1 a identifié un mécanisme énergétique inconnu jusqu’ici qui pourrait permettre la mise au point de nouveaux traitements contre cette maladie.

Une avancée prometteuse

Or, sans énergie, aucune cellule ne peut survivre. Dès lors, l’équipe de spécialistes s’est demandé: serait-il possible de manipuler sélectivement ce mécanisme dans les cellules tumorales pour provoquer leur destruction, tout en préservant les cellules saines? La réponse est oui. «Les scientifiques ont réussi à exploiter cette faille énergétique avec succès dans un modèle animal de la maladie», a annoncé l’Université de Genève, jeudi dans un communiqué. Une combinaison de deux médicaments s’est en effet révélée prometteuse.

Cependant, son efficacité doit encore être confirmée sur les cellules souches leucémiques. Ces dernières constituent une petite population de cellules au sein de la tumeur qui ne se détectent que par leur capacité à propager à nouveau la tumeur après un traitement initialement efficace. Principale cause de rechute, elles ne sont sensibles qu’à très peu de thérapies et les preuves manquent encore pour déterminer si la nouvelle technique développée par les chercheurs fonctionne sur elles. La LAM est une forme de cancer particulièrement grave. Plus de la moitié des malades de moins de 60 ans en meurent. Cette proportion s’élève à 85% pour les malades de plus de 60 ans.