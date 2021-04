Adaptée d’un manga, cette romance puissante mise en scène par le Japonais Ryuichi Hiroki est la bonne surprise Netflix de ce mois d’avril. À la fois gracieux, obscur et ardent, «Ride or Die» frappe fort visuellement. Il prend son temps (2h20) sans jamais être trop long, et ouvre la voie à des questionnements édifiants. À ne pas manquer.