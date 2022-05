Protection des animaux: Tuer un éléphant pour 50’000 fr. Le WWF est pour

Qu’est-ce que c’est que la CITES?

La Convention de Washington sur la protection des espèces (CITES), est en vigueur depuis 1975. Mais si le commerce de l’ivoire est interdit, la personne qui a tué un éléphant de ses propres mains peut légalement emporter ses trophées chez lui. Reste que la chasse aux trophées est une affaire de milliards, car la règle est simple: plus l’espèce est rare, plus les cornes, la crinière ou les défenses sont grandes, plus l’animal est convoité et plus son prix est élevé. La base de données de la CITES montre qu’entre 2004 et 2014, 1,7 million d’animaux ont été tués, dont 200’000 comptaient parmi les espèces menacées.