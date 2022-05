Sports aux Etats-Unis : Tuerie à Buffalo: 400’000 francs pour les victimes de racisme

Les Bills et la NFL ont réuni 400’000 francs pour venir en aide aux personnes touchées par des discriminations raciales, après l’attaque qui a couté la vie à 10 personnes, samedi dans l'état de New York.

Les Buffalo Bills et la fondation de la NFL ont annoncé mercredi un don total de 400’000 dollars (environ 400’000 francs suisses) destiné à aider les victimes de discrimination raciale à Buffalo, où une tuerie raciste a fait dix morts au sein de la communauté noire.

Des joueurs de l’équipe de football américain des Bills, des Buffalo Sabres (NHL) et de l’équipe de crosse des Buffalo Bandits se sont rassemblés mercredi pour afficher leur soutien à la communauté afro-américaine visée par la fusillade du 14 mai.

«Choisissez l’amour»

Vêtus de chemises noires, sur lesquelles était écrit «Choisissez l’amour», les joueurs des Bills ont aidé à servir des repas et déposé des fleurs sur les lieux de la tuerie. «Il est important pour nous de sortir et de montrer notre soutien, et de réfléchir à ce qui s’est passé dans notre communauté», a déclaré l’ailier des Sabres Kyle Okposo.