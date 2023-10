Dans le Maine, la police intervient à la maison de la famille du suspect

Du fait de la cavale du tireur, les habitants ont reçu l’ordre de se confiner chez eux, transformant Lewiston en ville fantôme. Écoles et commerces ont fermé leurs portes et le parking du lycée a été investi par des policiers en treillis, armés jusqu’aux dents. «C’est un jour noir pour le Maine», a déclaré jeudi matin Janet Mills, la gouverneure de l’État, en annonçant le très lourd bilan.

«Tragique et insensé»

Sept personnes, une femme et six hommes, ont perdu la vie au bowling, huit dans un restaurant à une douzaine de minutes de là, et enfin trois à l’hôpital. Des témoins présents au bowling «Just-In-Time recreation» ont raconté comment des clients se sont cachés sous les tables et dans les machines au bout des pistes. «J’étais couchée au-dessus de ma fille, ma mère était couchée au-dessus de moi», a décrit Riley Dumont à ABC.