États-Unis: Police prévenue de risques d’une tuerie de masse

Armé d’un fusil semi-automatique, Robert Card avait ouvert le feu, mercredi soir dernier, dans un bowling de Lewiston, puis, une dizaine de minutes plus tard, dans un bar (photo) de cette ville de 36’000 habitants, tuant 18 personnes et faisant treize blessés.

L’auteur de la fusillade ayant fait 18 morts dans le Maine, aux États-Unis, souffrait d’importants troubles mentaux, au point où un de ses collègues craignait qu’il ne commette une «tuerie de masse». Selon de nouveaux documents officiels rendus publics mardi, obtenus initialement par le quotidien «Boston Globe», l’ex-épouse et le fils de Robert Card avaient aussi signifié à la police locale, en mai dernier, qu’il était devenu paranoïaque, «entendait des voix» et avait stocké dix ou quinze fusils chez son frère.

Armé d’un fusil semi-automatique, Robert Card avait ouvert le feu, mercredi soir dernier, dans un bowling de Lewiston, puis, une dizaine de minutes plus tard, dans un bar-restaurant de cette ville de 36’000 habitants du nord-est des États-Unis, tuant 18 personnes et faisant treize blessés.

Trois armes à feu récupérées

En tout, sept personnes ont perdu la vie dans le bowling, huit dans le bar-restaurant et trois blessés ont succombé à l’hôpital. Les victimes sont âgées de 14 à 76 ans. Parmi elles, un père de 44 ans et son fils de 14 ans, et un couple de 73 et 76 ans.