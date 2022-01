Haute-Savoie (F) : Tuerie de Chevaline: le motard a été mis hors de cause

L’homme placé mercredi en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur le quadruple meurtre non élucidé de 2012 a été libéré ce jeudi. Aucune charge n’a été retenue contre lui.

L’homme, placé en garde à vue mercredi dans le cadre de l’enquête sur le quadruple meurtre non élucidé perpétré en 2012 à Chevaline (F), a été libéré ce jeudi à 17h30, a communiqué Line Bonnet, la procureure de la République d’Annecy. Elle a précisé qu’aucune charge n’était retenue contre lui. «Les explications données et les vérifications opérées ont permis d’écarter son éventuelle participation aux faits», a-t-elle communiqué, ajoutant que les investigations continuent pour identifier le ou les auteurs du crime. Trois enquêteurs s’y consacrent à temps complet.

Le motard se trouvait à proximité des lieux du crime le jour des faits. La justice avait diffusé son portrait-robot en 2013 pour le retrouver. Il avait été identifié en 2015, avait été interrogé comme témoin et mis une première fois hors de cause. En septembre de cette année, il avait participé avec trois autres témoins à une «mise en situation» à Chevaline diligentée par la procureure d’Annecy. Cette opération avait pour but de chronométrer les différents déplacements allégués par ces personnes en cours de procédure.