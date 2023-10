USA: les habitants du Maine «soulagés» après la mort du tireur

Corps découvert dans un semi-remorque

Armé d’un fusil semi-automatique Robert C. avait ouvert le feu mercredi soir dans un bowling de Lewiston, puis une dizaine de minutes plus tard, dans un bar-restaurant de cette ville de 36.000 habitants, tuant 18 personnes et faisant 13 blessés . «A 19H45 hier soir, Robert C. a été retrouvé mort des suites d’une blessure par balle qu’il s’est lui-même infligée», a affirmé samedi matin Michael Sauschuck, responsable de la sécurité publique du Maine, lors d’une conférence de presse.

Le corps de ce réserviste de l’armée de 40 ans a été découvert dans un semi-remorque sur le parking d’un site de recyclage près d’une rivière à Lisbon Falls, à une vingtaine de minutes de Lewiston. En tout, la police a récupéré trois armes à feu, deux près du corps de Robert C. et une dans sa voiture qui était stationnée dans les environs. Sept personnes ont perdu la vie dans le bowling, huit dans le bar-restaurant et trois blessés ont succombé à l’hôpital. Les victimes sont âgées de 14 à 76 ans. Parmi elles, un père et son fils de 44 et 14 ans, et un couple de 73 et 76 ans.