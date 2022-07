Texas : Tuerie d’Uvalde: une vidéo montre la lente réponse policière

Les images, filmées par des caméras de surveillance, un portable et la caméra embarquée d’un agent, ont été mises en ligne par le journal Austin-American Statesman et la chaîne de télévision KVUE. Réclamées par les proches des victimes mais jamais rendues publiques par les autorités, elles sont accablantes pour les forces de l’ordre, dont l’action a été qualifiée «d’échec absolu» par le directeur de la santé publique du Texas, Steven McCraw.

Pendant près d’une heure et quart, on voit des dizaines d’agents arriver, de plus en plus lourdement armés, sans qu’aucun n’entre dans la classe où le tireur s’est retranché avec ses petites victimes.