Syrie: 10 cueilleurs de truffes tués par des mines antipersonnel

Syrie : Tués par des mines antipersonnel parce qu’ils étaient sortis cueillir des truffes

Dix civils ont été tués et douze autres blessés, lundi, par l’explosion de mines posées par le groupe État islamique, a annoncé l’agence officielle Sana.

La truffe du désert, ou truffe des sables, est cueillie en principe entre février et avril et se vend à prix d’or. Celle du désert syrien est considérée comme la meilleure au monde.

Dix civils qui cueillaient des truffes du désert ont été tués et 12 autres blessés lundi par l’explosion de mines antipersonnel posées par le groupe jihadiste État islamique (EI) dans le centre de la Syrie, selon l’agence de presse officielle Sana.

Les civils cherchaient des truffes dans la province de Hama «lorsqu’une mine laissée par des terroristes de Daech (ndlr: acronyme arabe de l’EI) a explosé, tuant neuf citoyens et en blessant deux autres», a rapporté l’agence. Une deuxième mine a explosé plus tard dans la même zone, selon Sana, causant la mort d’un civil et en blessant dix autres.