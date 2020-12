États-Unis : Tués sous les yeux de leurs parents en jouant au minigolf

Un automobiliste ayant vraisemblablement perdu le contrôle de son véhicule a mortellement percuté deux enfants de 4 et 6 ans, vendredi en Floride.

Un effroyable accident est survenu vendredi à Panama City Beach (Floride). Deux enfants de 4 et 6 ans étaient en pleine partie de minigolf avec leurs parents quand ils ont été violemment percutés par un gros pick-up sorti de la route pour une raison encore indéterminée. Le petit Baylor, 4 ans, est décédé sur les lieux du drame. Sa soeur Addie a succombé à ses blessures à l’hôpital. Leurs parents n’ont pas été physiquement blessés.

Après le drame, l’automobiliste est resté sur les lieux, rapporte le Panama City News Herald . Originaire du Kentucky, la famille était en visite en Floride. Le Coconut Creek Family Fun Park a fermé temporairement ses portes et partagé un verset de la Bible sur Facebook.

Sur GoFundMe, une collecte de fonds a été lancée pour venir en aide à Lauren et Matt Kirchgessner et rendre hommage à leurs enfants. «Avec leur énergie, leur amour de l’amusement et leurs immenses personnalités, ces petites personnes ont touché la vie de tant de gens», peut-on lire.